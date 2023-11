Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nasdaq : +12,5% en 15 séances, revient à 1% du record annuel information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 17:23









(CercleFinance.com) - Le Nasdaq continue de grimper, alognant une 13 séance de hausse sur une série de 15.

L'indice teste 14.200 pour la première fois depuis le 1er août (soit +12,5% en ligne droite depuis le 26 octobre) et se retouver à 1% de son double zénith annuel des 14.350 des 19 et 31 juillet dernier.

Assurément le rallye le plus explosif (+1.600Pts) depuis celui du 4 janvier au 2 février (+1.900Pts), mais en 3 semaines au lieu de 4, partant d'un niveau de survente bien moins prononcé que fin 2022.





