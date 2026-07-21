Nasdaq-100 : renoue avec les 29 030Pts

Par 2 fois en 48H, le Nasdaq gagne 1,5% au cours des 1ers échanges et l'indice parvient à renouer avec l'ex support majeur des 29 030, testé sans relâche du 24 juin au 16 juillet.

Le croisement baissier des MM20 et MM50 vers 29.550 invite à considérer ces rebonds avec prudence : la cassure des 28.580 (ex plancher du 10 juin) préfigurerait une correction se prolongeant vers 27.000 (dans le meilleur des cas).