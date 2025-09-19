 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 876,47
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Nasdaq-100 : nouveau record en vue (au-delà de 24.550)
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 15:41

Le Nasdaq-100 va t'il battre son 28ème record absolu (28/28 au 3ème trimestre) pour clôturer en beauté cette séance des '4 sorcières'.
Le bilan trimestriel est époustouflant (+18,3% depuis le 20 juin), le nombre de records battus est historique (pratiquement un nouveau record une séance sur 2) et la capitalisation du Nasdaq-100 devient vertigineuse : 105% du PIB américain, 40% au-delà des ratios que l'on pensait insurpassable en mars 2000.
Si la barre des 24.550 est franchie (24 fois son cours de fin novembre 2008), les 25.000 devraient être testés dans la foulée.

Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles.
    Sous la pression de Trump, l'UE prévoit d'accélérer sa sortie du GNL russe
    information fournie par Reuters 19.09.2025 16:00 

    par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite

  • Le panneau de Wall Street est suspendu à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York
    Wall Street ouvre sur de nouveaux sommets
    information fournie par Reuters 19.09.2025 15:59 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite

  • l'Autorité des marchés financiers (AMF) appelle les particuliers à la vigilance face à des arnaques à l'investissement circulant sur des réseaux privés comme Whatsapp. ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    l'AMF alerte les particuliers sur des escroqueries diffusées sur des messageries privées
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.09.2025 15:44 

    Une pratique bien ficelée nommée "bouilloire" ou "pump and dump" (en anglais) où des usagers sont poussés à acheter des actions afin d'en fausser le prix. Dans le détail, les fraudeurs, déjà actionnaires d'une entreprise, convainquent des épargnants d'acheter des ... Lire la suite

  • Photographie prise le 16 septembre 2025, et publiée le 19 septembre 2025, montrant des participants à un salon dédié aux technologies militaires à Lviv, en Ukraine ( Brave1 / Handout )
    L'Ukraine à la recherche de fonds étrangers pour sa "Silicon Valley" militaire
    information fournie par AFP 19.09.2025 15:12 

    Robots futuristes, petits drones... A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, des responsables politiques et du secteur de l'armement ont arpenté le plus grand salon dédié aux technologies militaires du pays, présenté comme une vitrine du "savoir-faire" ukrainien. Cet ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank