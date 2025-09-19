Nasdaq-100 : nouveau record en vue (au-delà de 24.550)
information fournie par Zonebourse 19/09/2025 à 15:41
Le bilan trimestriel est époustouflant (+18,3% depuis le 20 juin), le nombre de records battus est historique (pratiquement un nouveau record une séance sur 2) et la capitalisation du Nasdaq-100 devient vertigineuse : 105% du PIB américain, 40% au-delà des ratios que l'on pensait insurpassable en mars 2000.
Si la barre des 24.550 est franchie (24 fois son cours de fin novembre 2008), les 25.000 devraient être testés dans la foulée.
A lire aussi
-
par Julia Payne L'Union européenne (UE) prévoit d'interdire ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) russe un an plus tôt que prévu dans le cadre d'un 19e paquet de sanctions contre Moscou liées à la guerre en Ukraine, ont déclaré vendredi des responsables ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse vendredi, touchant de nouveaux sommets, au lendemain d'une séance record pour quatre de ses principaux indices dans la perspective d'un "pivot" de la Réserve fédérale américaine (Fed). Dans les premiers échanges, l'indice ... Lire la suite
-
Une pratique bien ficelée nommée "bouilloire" ou "pump and dump" (en anglais) où des usagers sont poussés à acheter des actions afin d'en fausser le prix. Dans le détail, les fraudeurs, déjà actionnaires d'une entreprise, convainquent des épargnants d'acheter des ... Lire la suite
-
Robots futuristes, petits drones... A Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, des responsables politiques et du secteur de l'armement ont arpenté le plus grand salon dédié aux technologies militaires du pays, présenté comme une vitrine du "savoir-faire" ukrainien. Cet ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer