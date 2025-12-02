Présidentielle au Honduras : les candidats de droite, dont celui soutenu par Trump, au coude-à-coude

Nasry Asfura, candidat du Parti national à l'élection présidentielle, lors d'une conférence de presse à Tegucigalpa, le 1er décembre 2025 au Honduras ( AFP / Marvin RECINOS )

Les candidats de droite à la présidence au Honduras sont au coude-à-coude lundi à l'issue du dépouillement préliminaire des procès-verbaux, dans un duel opposant l'homme d'affaires Nasry Asfura, adoubé par Donald Trump, et le présentateur de télévision Salvador Nasralla.

Les Honduriens ont sanctionné lors du scrutin de dimanche la gauche dirigée par la présidente Xiomara Castro, qui gouverne l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, miné par la violence des gangs, le trafic de drogue et la corruption.

Mme Castro est arrivée au pouvoir en 2021, plus d'une décennie après le coup d'État contre son époux, Manuel Zelaya, qui s'était rapproché du Venezuela et de Cuba.

Nasry Asfura, ancien maire de Tegucigalpa âgé de 67 ans, devance Salvador Nasralla, animateur de télévision de 72 ans, de seulement 515 voix après le décompte numérique de 57% des procès-verbaux, a déclaré en milieu de journée sur le réseau social X la présidente du Conseil national électoral (CNE).

Ce faible écart constitue, compte tenu de la marge d'erreur, une "égalité technique", a indiqué Ana Paola Hall. Elle a demandé "de la patience" aux électeurs, sans préciser quand le dépouillement manuel qui commence prendra fin. Il pourrait durer plusieurs jours.

"Les chiffres parleront d'eux-mêmes", a affirmé M. Asfura, du Parti national (PN), depuis son quartier général de campagne.

Le candidat à la présidentielle, Salvador Nasralla (parti libéral), lors d'un meeting après les premiers résultats de l'élection, le 30 novembre 2025 à Tegucigalpa, au Honduras ( AFP / MARVIN RECINOS )

M. Nasralla, du Parti libéral (PL), se dit en tête avec cinq points d'avance, selon ses projections.

Tous deux ont mené campagne sur la peur que le maintien de la gauche conduise le Honduras à devenir un autre Venezuela, pays dans une crise profonde.

La candidate de la gauche au pouvoir, l'avocate Rixi Moncada, 60 ans, arrive loin derrière selon les résultats partiels.

- Grâce pour un ancien président -

La campagne a par ailleurs été marquée ces derniers jours par l'irruption de Donald Trump, qui a adopté une position interventionniste dans toute la région, n'hésitant pas à conditionner l'aide américaine à la bonne volonté des gouvernements et à ses affinités avec leurs dirigeants.

S'agissant du Honduras, le président américain a assuré que "s'il (Asfura) ne remporte pas les élections, les Etats-Unis ne gaspilleront pas leur argent".

Les unes de journaux à Tegucigalpa au lendemain des élections, le 1er décembbre 2025 au Honduras ( AFP / Orlando SIERRA )

Il a assuré qu'il "ne pourrait pas travailler" avec Rixi Moncada "et les communistes" et qu'il ne faisait "pas confiance" à Salvador Nasralla.

"Tito (Nasry Asfura) et moi pouvons travailler ensemble pour lutter contre les +narco-communistes+ et apporter au peuple du Honduras l'aide dont il a besoin", a affirmé M. Trump.

Le dirigeant républicain a aussi annoncé qu'il gracierait l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernandez, qui a gouverné de 2014 à 2022 sous la bannière du parti de Nasry Asfura et purge sur le sol américain une peine de 45 ans de prison pour avoir aidé à expédier des centaines de tonnes de cocaïne vers les Etats-Unis.

Cette grâce annoncée va à contre-courant du déploiement militaire de Washington dans les Caraïbes, dans le cadre d'opérations antidrogue visant particulièrement le Venezuela.

Mme Moncada a dénoncé l'ingérence des Etats-Unis dans le processus électoral.

- "Des voleurs nous gouvernent" -

Nasry Asfura brigue la présidence pour la deuxième fois après avoir perdu en 2021 face à Mme Castro, et Salvador Nasralla pour la troisième fois.

Au Honduras, pays parmi les plus instables d'Amérique latine, les politiciens n'ont pas bonne réputation.

Des électeurs consultent les listes électorales dans un bureau de vote à Tegucigalpa, au Honduras, le 30 novembre 2025 ( AFP / MARVIN RECINOS )

"Ils ne font rien pour les pauvres, les riches deviennent chaque jour plus riches et les pauvres chaque jour plus pauvres, seuls des voleurs nous gouvernent", a commenté lundi auprès de l'AFP Henry Hernandez, un gardien de voitures de 53 ans.

Michelle Pineda, commerçante de 38 ans, espère que le gagnant de ce duel serré verra dans le pays "autre chose qu'un sac d'argent à piller".

En votant dimanche, Maria Velasquez, femme au foyer, a dit espérer "que le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, aura une bonne communication avec Trump (...) Nous attendons un grand soutien de sa part".

Près de 6,5 millions de Honduriens étaient appelés à élire le successeur de Xiomara Castro, ainsi que des députés et des maires pour quatre ans.

Les candidats ont à peine évoqué les principales préoccupations des citoyens: la violence et la pauvreté. Cette dernière touche près des deux tiers des 11 millions de Honduriens.