Napoleon AM lance un fonds bitcoin

(NEWSManagers.com) - La société de gestion française Napoleon AM, qui a obtenu l' an dernier un agrément AIMF auprès de l' AMF, vient de lancer le fonds Napoleon bitcoin Fund, premier fonds d' une série de fonds régulés ouverts destinés à une clientèle professionnelle (100.000 euros minimum).

Le FPS (fonds professionnel spécialisé), nouvel instrument introduit à la faveur de la loi Pacte au printemps dernier, vise à répliquer la performance du bitcoin via des contrats de futures listés sur le Chicago Mercantile Exchange (CME) en règlement cash, évitant ainsi la problématique de conservation et de valorisation du bitcoin. Il offre par ailleurs une liquidité quotidienne aux investisseurs, et recourt aux services de dépositaire et valorisateur de la Financière d' Uzès et a pour commissaire aux comptes le cabinet PwC pour s' inscrire dans les meilleurs standards.

Selon Stéphane Ifrah, président de Napoleon AM, " ce fonds est l' aboutissement de nos discussions avec le régulateur et nos partenaires pour offrir une alternative réelle aux investisseurs professionnels. Nous sommes fiers de contribuer à l' institutionnalisation et à la démocratisation des actifs digitaux au travers de ce fonds régulé de droit français" .