Napco Security bondit après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 août - ** Les actions de Napco Security Technologies

NSSC.O , fournisseur de dispositifs de sécurité électroniques et de systèmes d'alarme incendie, augmentent de 22,81% à 38,93 $ avant l'ouverture du marché

** Les revenus du 4ème trimestre s'élèvent à 50,7 millions de dollars, dépassant l'estimation des analystes de 44,4 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Les revenus récurrents des services ont représenté 44% des revenus du 4ème trimestre, tandis que les ventes d'équipements ont augmenté de 27% par rapport au trimestre précédent - NSSC

** La société s'attend à ce que les ventes d'équipements augmentent au cours de l'exercice fiscal 2026 et se dit bien positionnée pour bénéficier de l'évolution de l'environnement tarifaire

** Les actions ont baissé de ~11% depuis le début de l'année, par rapport à la dernière clôture