Nanobiotix: trésorerie de 38,7 millions d'euros, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2025

(AOF) - Nanobiotix annonce qu’au 30 septembre 2023, sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie se sont établis à 38,7 millions d’euros (non audités) et que d’autres financements renforceront sa trésorerie "jusqu’au deuxième trimestre 2025". La biotech spécialiste des approches thérapeutiques novatrices basées sur la physique précise qu’il s’agit de 50,9 millions d’euros provenant du récent financement et du placement partiel de la deuxième tranche reçue de JJDC, ainsi que la réception potentiel d’un paiement d’étape.

"En capitalisant sur notre récent accord de licence mondial avec Janssen, nous avons levé 50,9 millions d'euros de capitaux, via une offre publique et la deuxième tranche partielle d'equity liée à Johnson & Johnson Innovation, Inc. Avec la suppression de l'engagement auprès de la BEI du maintien d'une trésorerie, la résorption de notre endettement et le renforcement de notre trésorerie, nous sommes prêts à mener à bien plusieurs étapes majeures, dans les délais annoncés pour l'analyse intermédiaire d'efficacité de Nanoray-312", commente Laurent Levy, co-fondateur et président du directoire de Nanobiotix.

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.