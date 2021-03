Nanobiotix publie ses résultats financiers pour l'année 2020 et souligne ses progrès opérationnels

o Progrès majeurs dans le développement prioritaire des cancers de la tête et du cou avec l'annonce d'un plan d'enregistrement clinique, la désignation Fast Track accordée par la Food and Drug Administration américaine, et de nouvelles données issues de l'extension de dose de phase I montrant un taux de réponse objective de 83% dans la lésion primaire.

o Premières données cliniques de l'essai d'immuno-oncologie de phase I montrant la conversion de patients non-répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs.

o Extension de la présence sur les marchés de capitaux mondiaux grâce à une introduction en bourse réussie sur le Nasdaq, qui a généré un produit brut de 93,5 millions d'euros (113,3 millions de dollars).

o La trésorerie, les équivalents de trésorerie et les investissements à court terme s'élevaient à

119,2 millions d'euros au 31 décembre 2020, soutenant des plans de développement jusqu'au second trimestre 2023.





Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 17 mars 2021 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO -- NASDAQ : NBTX - la ''Société''), société française de biotechnologie, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, présente aujourd'hui les faits marquants de son activité et ses résultats financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2020.