Nanobiotix: présente des avancées dans le cancer tête/cou

(CercleFinance.com) - Nanobiotix présente les résultats définitifs de l'étude 102, évaluant le radioenhancer NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou.



Dans cette étude, l'administration de NBTXR3, en complément de la radiothérapie, a permis de doubler le taux de survie moyen des patients (survie sans progression de 17 mois contre 9 mois dans les données historiques, et survie globale de 23,1 mois contre 12 mois dans les données historiques).



Ces résultats seront présentés, ce jour, par le Pr Christophe le Tourneau (Institut Curie) dans le cadre du congrès annuel de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO).



Développé par la biotech française Nanobiotix, NBTXR3 est le premier radioenhancer en développement. Il fait l'objet d'une quinzaine d'essais clinique, dont une phase III dans le cancer de la tête et du cou, en partenariat avec Johnson & Johnson.





Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris -6.92%