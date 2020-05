o Les premiers résultats de la partie expansion de dose de l'étude de phase I de la Société ont été présentés ce jour au congrès annuel de l'ASCO 2020. Cette étude évalue le potentiel de NBTXR3, premier d'une nouvelle classe de produits, à améliorer les résultats du traitement des patients âgés atteints d'un cancer localement avancé de la tête et du cou inéligibles à la chimiothérapie ou intolérants au cetuximab

o NBTXR3 a été administré à 40 patients et a été bien toléré, montrant un profil de sécurité similaire à celui observé dans la partie escalade de dose de l'étude de phase I

o A ce stade 30 patients sont évaluables pour l'efficacité et ont montré un taux de réponse objective de la tumeur primaire (ORR) de 83%, y compris un taux de réponse complète de la lésion cible de 60%, en accord avec les endpoints co-primaires de l'étude

o Le taux élevé de réponse objective globale déjà observé dans l'escalade de dose (69%) a été encore amélioré dans cette nouvelle partie de l'étude pour atteindre 83%

o Ces données préliminaires de sécurité et d'efficacité renforcent NBTXR3 comme potentielle nouvelle option pour les patients ayant un cancer de la tête et du cou