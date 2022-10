NANOBIOTIX PARTICIPERA À LA JEFFERIES HEALTHCARE CONFERENCE À LONDRES

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 27 octobre 2022 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ: NBTX – la « Société ») est une société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui que Laurent Levy, cofondateur et président du directoire, et Bart Van Rhijn, directeur financier, participeront à une discussion (« fireside chat »), le mardi 15 novembre 2022 à 17h GMT/ 12h PM ET durant la Jefferies Healthcare Conference à Londres.



La présentation sera retransmise en direct sur la page Evénements de la section Investisseurs du site Internet de la Société. Une rediffusion sera disponible pendant au moins 30 jours après l’événement.