Nanobiotix obtient la désignation "Fast Track" de la FDA américaine pour l'étude de NBTXR3, premier de sa classe, dans les cancers de la tête et du cou

o Après avoir examiné la demande de Nanobiotix pour une désignation "Fast Track", la Food and Drug Administration (FDA) américaine a conclu que l'évaluation de NBTXR3 activé par la radiothérapie, avec ou sans cetuximab, pour le traitement des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé, non éligibles à une chimiothérapie à base de platine, répond aux critères d'un programme de développement "Fast Track"

o La désignation "Fast Track" pour l'utilisation de NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou confirme le besoin urgent de nouvelles options thérapeutiques potentielles pour cette population de patients