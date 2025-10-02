 Aller au contenu principal
Nanobiotix : nouvelles données encourageantes pour le JNJ-1900 (NBTXR3)
information fournie par AOF 02/10/2025 à 09:43

(AOF) - Au lendemain d’une petite pause (-2,76%), le titre Nanobiotix a repris le chemin de la hausse après avoir bondi de 66% entre le 19 septembre et le 1er octobre. Jeudi, l’action de la société de biotechnologie a profité de la publication des premières données issues des cohortes 1 et 2 de la partie escalade de dose de l’étude de phase 1 d’escalade et d’expansion de dose évaluant JNJ-1900 (NBTXR3) en association avec la chimiothérapie par photons ou par protons, suivi d’une chirurgie, en cas d’indication médicale, chez des patients atteints d’adénocarcinome de l’œsophage localement avancé.

Le traitement de la société a été bien toléré, et le taux de réponse objective était de 69%, soit 9 patients sur 13, avec 6 réponses complètes et 3 réponses partielles.

Les analystes de Portzamparc parlent de " résultats prometteurs " et ont confirmé leur recommandation à Acheter sur le titre Nanobiotix, avec un objectif de cours de 12,1 euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

NANOBIOTIX
18,3600 EUR Euronext Paris +13,19%
