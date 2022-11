NANOBIOTIX NOMME DES EXPERTS DE PREMIER PLAN AFIN DE FORMER SON CONSEIL SCIENTIFIQUE CONSULTATIF POUR NBTXR3, SON RADIOENHANCER POTENTIEL FIRST-IN-CLASS

Ce Conseil Scientifique pluridisciplinaire comprend douze (12) experts américains et européens apportant leur expertise au développement du principal produit-candidat NBTXR3

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (États-Unis) ; 2 novembre 2022 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui la nomination de douze (12) experts médicaux internationaux pour former son Conseil Scientifique Consultatif spécifiquement élaboré pour apporter son expertise et ses conseils dans l’avancement du développement du principal produit-candidat de la Société, NBTXR3.



« Aboutir à la mise à disposition mondiale d’un potentiel médicament disruptif et first-in-class nécessite une compréhension pluridisciplinaire pointue de la complexité du paysage de la recherche clinique, ainsi que les plus hautes exigences en matière de soins apportés aux patients sur le terrain, » explique Leonard Farber, MD, Chief Clinical and Medical Affairs Officer de Nanobiotix et Président du Conseil Scientifique Consultatif. Notre Conseil Scientifique Consultatif apportera une expertise diversifiée et de haut niveau dans toutes les disciplines fondamentales nécessaires à la prise de décision en oncologie.