Nanobiotix: nomination d'un chief medical officer

(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce la nomination au poste de chief medical officer de Louis Kayitalire, qui apportera à la société 'une expertise remarquable de l'industrie biopharmaceutique marquée par la réussite de projets' dans le domaine de l'oncologie.



Avant de rejoindre Nanobiotix, il était chief medical officer de F-star Biotechnology, une société de biotechnologie spécialisée dans l'immuno-oncologie avec une plateforme d'anticorps monoclonaux bispécifiques.



Au cours de sa carrière, Louis Kayitalire a également occupé des postes de direction chez Bristol-Myers Squibb, Celgene et Eli Lilly, où il a contribué à l'enregistrement des produits Gemzar, Alimta, Erbitux et Opdivo.





