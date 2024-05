Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nanobiotix: mise à jour de la stratégie, le titre recule information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 11:55









(CercleFinance.com) - Nanobiotix recule de 4% mercredi à la Bourse de Paris après avoir annoncé une mise à jour de sa stratégie dans l'optique d'une potentielle commercialisation de son principal candidat médicament par Janssen, une filiale de Johnson & Johnson.



La société de biotechnologie a notamment annoncé qu'elle avait décidé de supprimer l'analyse de futilité prévue dans le cadre de l'étude de phase 3 évaluant NBTXR3 dans le traitement du cancer localement avancé de la tête et du cou.



Pour Nanobiotix, cette étude peut désormais être considérée comme obsolète après l'obtention de données positives de phase 1 dans une population similaire.



'Il s'agissait du principal catalyseur attendu à court terme, les données devaient être divulguées au second semestre 2024, après avoir déjà été reportées par rapport au calendrier initial', réagissent les analystes d'Invest Securities.



Afin d'optimiser le processus réglementaire, l'entreprise prévoit désormais de réaliser l'analyse intermédiaire après le recrutement du dernier patient attendu au premier semestre 2026, et non plus courant 2025.



Dans son communiqué, Nanobiotix dit aujourd'hui examiner les options d'extension de la trésorerie de la société au-delà des prévisions actuelles du troisième trimestre 2025.



Au 31 mars, Nanobiotix disposait d'une trésorerie de 58,9 millions d'euros devant lui permettre de financer ses activités jusqu'au troisième trimestre 2025, en tenant compte du paiement d'étape de 20 millions de dollars de Janssen désormais reçu.



Peu avant 12h00, le titre reculait de près de 4% dans le sillage de ces informations.





