Nanobiotix: le titre recule, propos peu porteurs d'UBS information fournie par Cercle Finance • 17/02/2025 à 14:46









(CercleFinance.com) - Nanobiotix essuie l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC Mid & Small lundi, victime de commentaires peu amènes des analystes d'UBS, qui ont repris aujourd'hui le suivi de la valeur avec une opinion 'neutre'.



S'il rappelle que le programme clinque NBTXR3 a montré son efficacité dans un essai de phase 1 consacré au traitement du cancer de la tête et du cou localement avancé, le bureau d'études souligne que le prochain catalyseur, l'étude de phase 3 Nanoray-312, ne devrait pas se matérialiser avant au moins 12 mois, c'est-à-dire dans le courant du premier semestre 2026.



UBS ajoute que cette dernière va devoir faire à une comparaison difficile à dépasser, puisque le traitement de référence actuel constitué d'une radiothérapie avec cetuximab donne des résultats positifs.



Les analystes ajoutent percevoir un potentiel limité à court terme pour le NBTXR3 dans le traitement d'autres types de tumeurs solides.



Avec une probabilité de succès estimée à 50% pour NBTXR3 dans le traitement du cancer de la tête et du cou et un pic des ventes évalué à 252 millions de dollars à horizon 2032, UBS affiche une opinion 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours de 3,50 dollars (3,34 euros environ).



Avant de suspendre la couverture de la valeur, le bureau d'études recommandait le titre à l'achat.



Suite à ces commentaires prudents, l'action Nanobiotix cédait 3,3% lundi vers 14h30, ce qui ne l'empêche pas de gagner encore près de 25% depuis le début de l'année.





Valeurs associées NANOBIOTIX 3,74 EUR Euronext Paris -3,86%