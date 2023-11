Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nanobiotix: lancement d'une offre globale information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 07:08









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce le lancement d'une offre globale d'un montant de 30 millions de dollars (28,4 millions d'euros), aux Etats-Unis sous forme d'ADS (American Depositary Receipts), et en Europe, auprès d'investisseurs qualifiés.



Cette levée de fonds sera complétée par un placement privé, réservé à Johnson & Johnson, partenaire industriel de la société française de biotechnologies, pour un montant de 25 millions de dollars.



'La cotation de l'action Nanobiotix sera suspendue sur Euronext ce 2 novembre jusqu'à l'ouverture des négociations des ADS de Nanobiotix sur le Nasdaq, vers 14h30 (heure de Paris)', précise la société.





Valeurs associées NANOBIOTIX Euronext Paris -4.14%