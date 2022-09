NANOBIOTIX FAIT LE POINT SUR SES ACTIVITÉS ET PUBLIE SES RÉSULTATS FINANCIERS POUR LE PREMIER SEMESTRE 2022

• L’étude pivot de Phase 3, NANORAY-312, inclut activement des patients âgés atteints de LA-HNSCC, inéligibles au cisplatine, dans une cinquantaine de sites déjà ouverts. LianBio a inclus un premier patient et continue d’activer des sites en Asie, tandis que Nanobiotix ouvre de nouveaux sites en Europe et commence le recrutement des patients aux États-Unis.



• La dose recommandée pour la Phase 2 de l’étude 1100 évaluant NBTXR3 en combinaison avec une immunothérapie, a été déterminée. Les cohortes de la phase d’expansion de dose ont été modifiées afin de se conformer au protocole de l’étude prévu pour l’enregistrement de NBTXR3 en combinaison avec un anti-PD-1 chez les patients atteints d’un carcinome épidermoïde de la tête et du cou récurrent/métastatique résistant au traitement.



• Au 30 juin 2022, la position de trésorerie et équivalents de trésorerie de Nanobiotix s’élève à 63,0 millions d’euros, ce qui, combiné à la restructuration en cours de l’accord de prêt avec la BEI et à l’equity line mise en place, devrait permettre le financement des programmes de développement jusqu’au premier trimestre 2024.