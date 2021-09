Nanobiotix fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers pour le premier semestre 2021

o Les données positives de l'étude d'expansion de phase I, dans le traitement du carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou, rapportées durant le premier semestre 2021 ont montré un taux de réponse objective globale de 82,5 % et un taux de réponse complète de 62,5 % dans une population de patients âgés très vulnérables, confirmant une base solide pour l'initiation d'une étude pivot d'enregistrement mondial de phase III prévue à la fin du quatrième trimestre 2021.

o À la suite de la présentation, au cours du premier semestre, des données positives de l'étude 1100 menée avec NBTXR3 en combinaison avec des anti-PD-1, montrant une régression tumorale chez 76,9% des patients évaluables, indépendamment de l'exposition antérieure aux anti-PD-1, Nanobiotix a l'intention d'entamer des discussions avec les autorités réglementaires durant le second semestre 2021 pour l'enregistrement potentiel en combinaison avec l'immunothérapie.

o Au 30 juin 2021, Nanobiotix présente 102,3 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.