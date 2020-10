o Le plan global de développement de Nanobiotix pour NBTXR3, premier produit de la classe des « radioenhancer », se poursuit, conformément aux prévisions, dans plusieurs tumeurs solides avec, en priorité, l'indication du cancer de la tête et du cou et les combinaisons avec l'immunothérapie

o Les données de la partie expansion de l'étude de phase I dans le cancer de la tête et du cou ont montré :

- un taux de réponse objective (ORR) des lésions cibles de 83,9%, confirmant les données communiquées plus tôt en 2020

- un taux de réponse complète (CRR) des lésions cibles de 67,7%, en hausse par rapport aux données précédemment rapportées (60%), après un suivi supplémentaire

o La phase d'escalade de dose dans l'étude de phase I/II dans le cancer du foie s'est achevée avec succès. Les données ont permis d'établir :

- un taux de réponse objective (ORR) des lésions cibles de 90,9% chez les patients évaluables atteints d'un carcinome hépatocellulaire, et un taux de réponse objective de 71,4% chez les patients évaluables présentant des métastases hépatiques

- une dose recommandée pour la phase II à 42 % du volume de la tumeur

o La préparation de l'essai pivot (phase III) destiné à l'enregistrement mondial de NBTXR3 dans le cancer de la tête et du cou, est en cours. L'étude devrait être lancée dès que son financement aura été sécurisé