NANOBIOTIX FAIT LE POINT SUR LA CONTINUITÉ DE SON DÉVELOPPEMENT CLINIQUE PENDANT LA CRISE DU COVID-19

o Le plan global de développement de Nanobiotix se poursuit et ses priorités demeurent les cancers de la Tête et du Cou et l'immuno-oncologie, qui sont dans l'ensemble peu impactés par la crise du COVID-19

o Comme prévu, de nouvelles et premières données de l'étude de phase I (expansion) dans les cancers de la Tête et du Cou seront présentées fin mai au congrès annuel de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO)

o Les premières données de l'étude de phase I d'immuno-oncologie seront partagées dans les mois à venir

o Les études de phase précoce et celles menées en collaboration subissent en revanche quelques retards en raison des restrictions dues à la pandémie

o La Société a mis en place les mesures nécessaires de contrôle des coûts afin d'étendre sa visibilité financière

o En outre, différentes options de financement non dilutif sont actuellement en discussion afin d'étendre encore cette visibilité