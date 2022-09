NANOBIOTIX ÉTABLIT LA DOSE RECOMMANDÉE POUR L’ÉTUDE D’ENREGISTREMENT ÉVALUANT L’ASSOCIATION NBTXR3 + ANTI-PD-1 CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE CANCER MÉTASTATIQUE DE LA TÊTE ET DU COU ET RÉSISTANT À L’IMMUNOTHÉRAPIE

• Dose recommandée pour la phase 2 de la partie escalade de dose de l’étude 1100, établie à 33 % du volume tumoral (GTV) dans les trois cohortes de l’étude.

• Les données cliniques actualisées de l’étude 1100 sont attendues au quatrième trimestre 2022.

• La soumission, à la Food and Drug Administration (FDA) américaine, du protocole de la phase 3 évaluant NBTXR3 en association avec un anti-PD-1 pour les patients atteints d'un cancer de la tête et du cou, est prévue pour le premier trimestre 2023.



Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (États-Unis) ; 21 septembre 2022– NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX – la « Société »), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui avoir établi la dose recommandée pour la phase 2 (RP2D) de l’étude associant NBTXR3 avec pembrolizumab ou nivolumab dans le traitement du carcinome épidermoïde de la tête et du cou (HNSCC) locorégional récurrent (LRR) ou récurrent et métastatique (R/M) inopérable et résistant à l’ immunothérapie. Les RP2D ont été déterminées pour NBTXR3 associé à pembrolizumab ou à nivolumab chez les patients atteints : d’un HNSCC LRR ou R/M n’ayant pas reçu d’immunothérapie antérieure, de métastases pulmonaires ou hépatiques provenant de n’importe quelle tumeur primaire.