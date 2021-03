Nanobiotix et Pharmaengine s'entendent pour mettre fin à leur collaboration

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 5 mars 2021 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO -- NASDAQ : NBTX - la ''Société''), société française de biotechnologie, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, a annoncé aujourd'hui mettre fin à l'accord de licence et de collaboration que la société et PharmaEngine, Inc. ("PharmaEngine") avaient conclu en août 2012.



Comme indiqué précédemment dans le prospectus de Nanobiotix déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission en novembre 2020 puis le 11 décembre 2020, Nanobiotix a notifié à PharmaEngine une violation importante des termes de l'accord de licence et de collaboration. Dans une lettre datée du 1er décembre 2020, PharmaEngine a répondu à la notification de violation matérielle de la société, niant une violation matérielle de l'accord de licence et de collaboration, et affirmant certaines violations matérielles de cet accord par Nanobiotix. Après discussion entre les deux parties, cet accord de résiliation de l'accord de licence et de collaboration représente une résolution complète des désaccords en suspens sur un certain nombre de questions relatives au développement du NBTXR3 dans la région Asie-Pacifique.