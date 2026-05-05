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Nanobiotix entouré après l'amendement du protocole d'une étude de phase 3
information fournie par AOF 05/05/2026 à 11:00

(Zonebourse.com) - Nanobiotix ( 2,49%, à 27,18 euros) progresse à Paris, après avoir dévoilé hier soir, après la fermeture des bourses européennes, un amendement du protocole de l'étude mondiale de phase 3 sur le cancer de la tête et du cou.

Les autorités sanitaires américaines (FDA) ont accepté un amendement au protocole de l'étude Nanoray-312. Cet amendement a été soumis par le sponsor global de l'étude Johnson & Johnson, et supprime l'analyse intermédiaire précédemment prévue et modifie l'analyse finale afin d'y inclure moins d'événements qu'initialement prévu et permettre sa lecture plus tôt.

Selon Nanobiotix, cette décision pourrait accélérer et étendre la voie globale d'enregistrement de JNJ-1900 (NBTXR3) dans les cancers de la tête et du cou, ce qui pourrait ouvrir l'opportunité de générer plus de revenus plus rapidement pour la société française.

Pour Stifel, les résultats finaux sont désormais attendus autour de la période initialement prévue pour l'analyse intermédiaire (premier semestre 2027). Ainsi, une visibilité plus précoce sur les données pourrait accélérer l'atteinte des jalons. La recommandation sur l'action Nanobiotix est à l'achat avec une cible de cours de 45 euros.

Chez Jefferies, les analystes soulignent qu'auparavant, les données finales n'étaient pas attendues avant 2028. Ils estiment également que la probabilité de succès de cette étude est de 65% et que le traitement pourrait générer un pic de ventes mondiales de 1 milliard de dollars. Ils rappellent également que Nanobiotix est éligible à un total de 2,6 MdsUSD de paiements d'étapes dans le cadre de sa collaboration avec Johnson & Johnson. L'avis sur le titre Nanobiotix est à acheter, mais la cible de cours est seulement à 21,50 EUR.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 05/05/2026 à 11:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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