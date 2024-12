Nanobiotix: entouré après l'achèvement d'une étude information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nanobiotix bondit de 10% après l'achèvement des parties d'escalade et d'expansion de dose de l'étude de phase 1 évaluant NBTXR3 (JNJ-1900) activé par radiothérapie (RT) dans le cancer du pancréas localement avancé (LAPC) ou à la limite de la résécabilité (BRPC).



Une survie globale médiane de 23 mois après diagnostic a été observée chez 22 patients et les investigateurs ont conclu que les résultats encourageants associés à un profil d'innocuité favorable justifient une évaluation plus approfondie dans le cadre d'un essai randomisé.



Un amendement du protocole a donc été approuvé par la FDA américaine pour lancer une nouvelle cohorte évaluant NBTXR3 activé par RT en association avec une chimiothérapie concomitante standard. Le recrutement est en cours.





