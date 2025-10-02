Nanobiotix entouré après des données de phase 1 encourageantes
Ces données sont issues des cohortes 1 et 2 de la partie escalade de dose de l'étude de phase 1 évaluant JNJ-1900 en association avec la chimioradiothérapie par photons (cohorte 1) ou par protons (cohorte 2), suivi d'une chirurgie.
Le traitement a été bien toléré et la faisabilité de l'injection a été confirmée chez les 13 patients. En termes d'efficacité, le taux de contrôle de la maladie était de 85% et le taux de réponse objective, de 69% avec 6 réponses complètes et 3 partielles.
'Cette évaluation dans le cancer de l'oesophage localement avancé pourrait ouvrir la voie à une nouvelle indication pour JNJ-1900', estime la société de biotechnologies, précisant que le recrutement de 17 patients supplémentaire est en cours.
