Nanobiotix en nette hausse à 2 jours de la présentation de résultats contre le cancer

(AOF) - Nanobiotix (+9,88% à 9,12 euros) prend la tête du marché SRD ce matin après avoir annoncé la présentation orale, le 4 octobre lors de la 65ème réunion annuelle de l’American Society for Radiation Oncology (Astro), des résultats finaux issus des objectifs primaires de la partie expansion de l’étude 102 . La biotech précise que cette étude de Phase 1 d’escalade et d’expansion de dose évalue son produit NBTXR3, potentiel radioenhancer first-in-class, chez des patients âgés atteints d’un cancer localement avancé de la tête et du cou.

Nanobiotix est spécialiste des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. Elle ajoute que les données qui seront présentées ont également été sélectionnées pour être incluses dans deux sessions scientifiques pour examen et discussion pendant le congrès.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.