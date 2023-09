Nanobiotix en hausse après des résultats positifs contre le cancer du pancréas

(AOF) - Nanobiotix (+4,67% à 8,29 euros) est en hausse au lendemain de la publication de ses résultats, alors qu’elle présente aujourd’hui de nouvelles données cliniques issues d’une étude de Phase 1 évaluant son produit NBTXR3 activé par radiothérapie (RT) chez des patients atteints d’adénocarcinome canalaire pancréatique (PDAC). Les résultats ont été présentés lors de la conférence 2023 de l’American Association for Cancer Research (AACR) sur le cancer du pancréas.

Les données préliminaires montrent que l'injection endoscopique locale de NBTXR3 suivie d'une activation par radiothérapie reste faisable avec un profil de tolérance acceptable chez 15 patients. À la date du " cutoff ", chez 13 patients évaluables pour l'efficacité, l'étude a montré un taux de contrôle de la tumeur injectée de 92,3 % (12/13).

Les résultats préliminaires ont montré une survie globale médiane sur la population évaluable de 21 mois à partir du diagnostic. Ces données suggèrent la faisabilité du traitement et l'efficacité anti-tumorale prometteuse et durable de NBTXR3 activé par radiothérapie dans cette population et soutiennent la poursuite du développement de NBTXR3 à un stade ultérieur dans le cancer du pancréas.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.