Nanobiotix: données positives dans le cancer du pancréas

(CercleFinance.com) - Nanobiotix s'adjuge 5% après la présentation de nouvelles données cliniques issues d'une étude de phase 1 qui soutiennent la poursuite du développement de NBTXR3 à un stade ultérieur dans l'adénocarcinome canalaire pancréatique.



Ces données préliminaires, présentées à la conférence 2023 de l'AACR, montrent que l'injection endoscopique locale de NBTXR3 suivie d'une activation par radiothérapie reste faisable avec un profil de tolérance acceptable chez 15 patients.



À la date du cutoff, sur 13 patients évaluables pour l'efficacité, l'étude a montré un contrôle de la tumeur injectée chez 12 d'entre eux. Les résultats préliminaires ont montré une survie globale médiane sur la population évaluable de 21 mois à partir du diagnostic.





