Nanobiotix dévoile des résultats prometteurs pour le JNJ-1900 (NBTXR3)

(AOF) - Nanobiotix a dévoilé une mise à jour des données des cohortes 1 et 2 de l’étude 1100, une étude de phase 1 multicentrique d’escalade et d’expansion de doses. La société de biotechnologie a indiqué que les résultats continuaient de confirmer le potentiel de son traitement avec un anti-PD-1, en tant que potentielle nouvelle option thérapeutique de première ou de deuxième ligne. Parallèlement, le traitement continue de présenter un profil de tolérance favorable. Les instigateurs estiment que ces données prometteuses justifient une évaluation plus approfondie dans des essais cliniques randomisés.

L'étude évalue JNJ-1900 (NBTXR3) activé par radiothérapie suivi d'un inhibiteur de point de contrôle immunitaire chez des patients atteints de carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou récurrent/métastatique naïfs ou résistants à un traitement par anti-PD-1 antérieur.

AOF - EN SAVOIR PLUS