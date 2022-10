NANOBIOTIX CONCLUT UN ACCORD DÉFINITIF POUR LA RESTRUCTURATION DU PRÊT OCTROYÉ PAR LA BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (États-Unis) ; 18 octobre 2022 – NANOBIOTIX (Euronext : NANO –– NASDAQ : NBTX - la « Société »), société de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord définitif avec la Banque européenne d’investissement (« BEI ») afin de structurer le calendrier de remboursement de sa dette existante d’environ 30,7 millions d’euros dans la perspective d’une commercialisation et de la conclusion de potentiels accords de développement par la Société. Nanobiotix avait préalablement annoncé, le 12 septembre 2022, l’obtention d’un accord de principe avec la BEI pour cette restructuration.



Le contrat de financement initial et l’accord de royalties établis avec la BEI en juillet 2018 comprennent une première tranche de 16 millions d’euros versée en octobre 2018 et remboursable en une seule fois à l’échéance en 2023, et une seconde tranche de 14 millions d’euros versée en mars 2019 et remboursable en versements semestriels en capital et intérêts à l’expiration d’un délai de deux ans. L’accord de royalties comprend un engagement de paiement de royalties annuelles se limitant à un seul chiffre (bas de la fourchette) sur une période de six ans à compter de janvier 2021.