Le logo de Johnson & Johnson est visible sur le toit d'un bureau bruxellois de l'entreprise à Diegem

L'action Nanobiotix bondit mercredi ‌après la publication d'un article de La Lettre affirmant que le ​géant américain Johnson & Johnson (J&J) envisage une acquisition du groupe français de biotechnologies, une information cependant démentie par ce dernier.

Vers 15h28 GMT, le titre, ​entré au SBF 120 en décembre dernier, progresse de 6,69% à 27,10 euros, contre un ​gain de 1,07% pour l'indice parisien ⁠au même moment.

Selon le quotidien en ligne français, J&J, déjà ‌lié à Nanobiotix par un accord de licence signé en 2023, finance les essais cliniques du groupe spécialisé ​en oncologie et étudie ‌une prise de contrôle de son partenaire.

Le groupe ⁠français de biotechnologies a toutefois déclaré dans la foulée "qu'à sa connaissance il n'existe aucune intention de prise de contrôle de la société, ni ⁠de processus ou ‌évaluation en ce sens", selon un communiqué.

Nanobiotix a également ⁠déclaré avoir "identifié des inexactitudes factuelles" dans l'information de presse "qui sont ‌incohérentes avec les dernières informations publiques publiées" par le groupe ⁠français.

Dans une note, les analystes de Van Lanschot ⁠Kempen affirment avoir été ‌informés par la direction de Nanobiotix qu'un journaliste de La Lettre ​avait contacté l'entreprise "à la suite ‌de rumeurs qui circulaient parmi les investisseurs", mais que "rien n'indique que JNJ soit intéressée par ​une éventuelle acquisition".

"Étant donné que, dans le cadre du partenariat actuel, JNJ détient la licence exclusive du NBTXR3, ce qui ⁠lui confère l'entière maîtrise stratégique et la majorité des droits financiers, nous estimons qu'un rachat à ce stade est peu probable", précise la note de Van Lanschot Kempen.

Sur un an, l'action Nanobiotix a pris 43,08%.

(Rédigé par Augustin Turpin et Coralie Lamarque, avec Mateusz Rabiega, édité ​par Benoit Van Overstraeten)