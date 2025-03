Nanobiotix bondit après l'amendement de son accord avec Janssen

(AOF) - Nanobiotix (+10,17% à 3,25 euros) affiche la plus forte hausse du marché SRD après avoir annoncé l’amendement de son accord mondial de licence avec Janssen Pharmaceutica NV (groupe Johnson & Johnson). Cette biotech spécialiste des approches fondées sur les nanoparticules pour le traitement des cancers précise que l’amendement supprime son engagement à financer l’étude Nanoray-312 portant sur son produit NBTXR3, en contrepartie d’une renonciation à certains futurs potentiels paiements d’étapes, ce qui permet d'étendre son horizon de trésorerie jusqu'à mi-2026.

L'amendement maintient cependant la possibilité pour Nanobiotix de percevoir des revenus via de potentiels paiements d'étapes importants.

Johnson & Johnson prendra à sa charge les coûts de Nanoray-312 jusqu'à la fin de cet essai clinique et assumera la quasi-intégralité des coûts restants jusqu'à la fin de l'étude en cours. La valeur du contrat global de licence passe d'environ 2,7 milliards de dollars à quelque 2,6 milliards de dollars.

La biotech continue cependant à explorer des options de financement supplémentaires " de préférence non dilutives " afin de prolonger son horizon financier jusqu'en 2027.

L'amendement amènera simultanément une réduction significative de la consommation de trésorerie de la société, étant donné que l'étude de Phase 3 en cours représentait auparavant une partie importante de ses coûts opérationnels.

" Aller le plus vite possible vers le marché "

" Plutôt que d'attendre que les résultats soient la et d'avoir un transfert par la suite, nous avons décidé avec Johnson & Johnson de prendre la main sur l'essai pour aller le plus vite possible vers le marché ", explique le CEO Laurent Lévy dans un entretien accordé à AOF. Il souligne que l'amendement "ne modifie pas les potentiels paiements d'étape à court terme mais d'autres ‘milestones' plus tardifs" ce qui est " tout bénéfices " pour Nanobiotix.

" Notre produit est applicable a beaucoup de situations en oncologie et à beaucoup de patients ", souligne-t-il. " Pour les seules deux premières indications, il y a 100 000 patients adressables sur le marché américain et l'Europe des 5 (Allemagne, Espagne, Royaume-Uni, France et Italie), soit un marché de 5 à 10 milliards d'euros. En plus des paiements d'étape, nous pourrions également recevoir des royalties (ou redevances) potentiellement supérieures à 1 milliard. Je ne peux que constater une déconnexion entre la capitalisation de Nanobiotix et ses perspectives de rentabilité ".

