Nanobiotix: bien orienté après ses semestriels

(CercleFinance.com) - Nanobiotix grimpe de plus de 6% après la publication d'une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires de 21,9 millions d'euros pour le premier semestre 2024, en réduction donc par rapport à celle de 28,1 millions de la même période en 2023.



Le total du chiffre d'affaires et autres produits d'exploitation est passé de 3,3 à 9,3 millions d'euros d'une année sur l'autre, principalement grâce à la fourniture de produits et à la réalisation de services effectuées dans le cadre de l'accord avec Janssen Pharmaceutica.



Nanobiotix prévoit que sa trésorerie et ses équivalents de trésorerie de 66,3 millions d'euros à fin juin 2024, sont maintenant suffisants pour financer ses dépenses d'exploitation jusqu'au quatrième trimestre 2025, et non plus jusqu'au troisième trimestre 2025.





