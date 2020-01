Nanobiotix annonce son essai global d'enregistrement de phase III dans les cancers de la Tête et du Cou ainsi que son plan de développement pour 2020

o Après avoir établi la preuve de concept et obtenu la première autorisation de mise sur le marché de NBTXR3 pour le traitement des Sarcomes des Tissus Mous des extrémités et du tronc, Nanobiotix se concentre désormais sur le développement de ce produit aux Etats-Unis et en Europe dans le traitement des cancers de la Tête et du Cou.o Comme prévu, la majorité des ressources de Nanobiotix se focalise sur les cancers de la Tête et du Cou, car ces indications ont une incidence élevée, un besoin médical non satisfait, et offrent une opportunité de démontrer une valeur médicale et économique pour NBTXR3.o La Société poursuit aussi l'évaluation de NBTXR3 comme pilier potentiel de l'immuno-oncologie, compte tenu des résultats permettant de penser que le produit pourrait générer une réponse immunitaire chez les patients mais aussi en combinaison augmenter l'efficacité des inhibiteurs de checkpoint immunitaires.o En parallèle, les partenaires de Nanobiotix continueront à développer NBTXR3 dans d'autres indications comme les cancers du poumon, de l'œsophage, du pancréas, etc.