Nanobiotix annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020

Paris, France, et Cambridge, Massachusetts (USA), le 23 octobre 2020 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la ''Société''), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non-audité du troisième trimestre 2020.



Le chiffre d'affaires du troisième trimestre 2020 de Nanobiotix s'élève à 14,7K€. Le chiffre d'affaires sur une période de 9 mois terminée le 30 septembre s'élève à 51,6K€.



Le chiffre d'affaires généré par la Société au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine.



Au 30 septembre 2020, la position de trésorerie et placements financiers de la Société s'élève à 42,4M€. La Société considère disposer de suffisamment de trésorerie pour assurer sa continuité d'exploitation pendant plus de 12 mois.