NANOBIOTIX ANNONCE SON CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE ET DE L'EXERCICE 2020

o Trésorerie solide à 119,2 M€ au 31 décembre 2020

o Succès de l'offre publique aux Etats-Unis et de l'introduction au Nasdaq Global Select Market

o Publication de résultats cliniques prometteurs et lancements de plusieurs études cliniques



Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (Etats-Unis) ; 26 février 2021 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO - NASDAQ : NBTX - la ''Société''), socie?te? franc?aise pionnie?re en biotechnologie développant de nouvelles approches thérapeutiques basées sur la physique pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'exercice 2020, clos au 31 décembre 2020.