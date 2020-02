Nanobiotix annonce son chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'exercice 2019

Paris, France, et Cambridge, Massachusetts (USA), le 28 février 2020 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO - ISIN : FR0011341205 - la ''Société''), société française pionnière en nanomédecine développant de nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui son chiffre d'affaires non-audité du quatrième trimestre et de l'exercice 2019, clos au 31 décembre 2019.



Activité et résultats

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 de Nanobiotix s'élève approximativement à 20 K€.

Le chiffre d'affaires généré par la Société au cours de cette période provient principalement de la refacturation de matériels et services relatifs aux activités prévues dans le cadre du partenariat avec la Société PharmaEngine.

Le chiffre d'affaires cumulé sur l'exercice 2019 de Nanobiotix s'élève approximativement à un montant total de 68 K€.

La position de trésorerie au 31 décembre 2019 s'élève à 35 049k€. Ce montant n'inclut pas le crédit d'impôt recherche de 3,251 K€ relatif à l'exercice 2018, normalement attendu au Q4, qui a été perçu en février 2020.