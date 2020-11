Nanobiotix annonce les premières données cliniques positives montrant la conversion des patients non-répondeurs aux anti-PD-1 en répondeurs suite à l'utilisation du radioenhancer NBTXR3

o Huit des neuf patients traités dans le cadre de l'étude à ce jour ont présenté une régression tumorale, dont six des sept non-répondeurs aux anti-PD-1

o Quatre des non-répondeurs aux anti-PD-1 présentaient des lésions multiples, et trois des quatre ont connu une régression tumorale dans les lésions locales et/ou distantes non injectées

o Un patient présentant une résistance antérieure aux anti-PD-1 a connu une régression tumorale retardée, suggérant une réponse immunitaire adaptative déclenchée par le NBTXR3 activé par radiothérapie

o Les données démontrent, qu'à ce jour, l'administration de NBTXR3 par injection intra-tumorale a été possible et bien tolérée chez tous les patients (cancer de la tête et du cou, métastases pulmonaires et hépatiques)

o Un patient de la cohorte des cancers de la tête et du cou a subi 4 événements indésirables graves liés à l'anti-PD-1, dont 2 ont également été signalés comme pouvant être liés au NBTXR3

o Ces premières données d'observation soutiennent la poursuite du développement clinique du NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 dans plusieurs types de tumeurs, indépendamment de l'exposition antérieure à l'immunothérapie