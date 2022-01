Nanobiotix annonce le recrutement du premier patient de l'étude NANORAY-312, étude mondiale de phase III et d'enregistrement de NBTXR3 dans les cancers de la tête et du cou

• Premier patient randomisé dans l'étude pivot de phase III évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie avec ou sans cetuximab chez les patients âgés à haut risque atteints de carcinome épidermoïde localement avancé de la tête et du cou.

• NANORAY-312 est une étude randomisée, conçue pour évaluer la supériorité du traitement par NBTXR3 activé par radiothérapie comparé à la prise en charge thérapeutique standard en vue d'un enregistrement mondial.

• La Food and Drug Administration américaine a accordé la désignation Fast Track pour l'étude de NBTXR3 dans cette population de patients, permettant un examen prioritaire et une approbation accélérée.