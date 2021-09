Nanobiotix annonce la publication dans le red journal de données précliniques montrant que le radioenhancer NBTXR3 pourrait "reprogrammer" le microenvironnement tumoral pour surmonter la résistance aux anti-PD-1 et amplifier un effet abscopal

Données publiées dans l'édition de Novembre 2021 de l'International Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics (Red Journal)





o L'étude a émis l'hypothèse que NBTXR3 activé par radiothérapie et associé à un anti-PD-1 pourrait transformer les tumeurs irradiées en "auto-vaccins" dans des modèles de souris sensibles ou résistantes à un anti-PD-1.

o Les données suggèrent que la triple combinaison pourrait contrôler efficacement les tumeurs primaires et métastatiques, évoquer l'effet abscopal et réduire la possibilité de développer des métastases pulmonaires à distance.