o Premier patient injecté dans un essai de phase I évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie pour les patients atteints d'un cancer du pancréas, au sein du MD Anderson Cancer Center de l'Université du Texas dans le cadre de sa collaboration clinique avec Nanobiotix

o Des notifications "Safe to proceed" ont été reçues de la FDA américaine pour deux essais supplémentaires évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie, dans le cadre de cette collaboration : un essai de phase I pour les patients atteints d'un cancer du poumon et un essai de phase I pour les patients atteints d'un cancer de l'œsophage

o Ces essais sont réalisés dans le cadre d'une collaboration clinique existante et ne représentent pas une charge financière supplémentaire pour l'entreprise au-delà des conditions financières annoncées précédemment