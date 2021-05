Nanobiotix annonce la nomination du Dr. Gary Phillips en tant que Président du Conseil De Surveillance

Paris, France; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 25 mai 2021 - NANOBIOTIX (Euronext : NANO -- NASDAQ : NBTX- la « Société » ), société française de biotechnologie, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce que le Dr. Gary Phillips a été nommé Président du Conseil de Surveillance de la Société. Le Dr Phillips succède à Laurent Condomine, qui se retire du Conseil de Surveillance après en avoir assuré la présidence durant 11 ans. Le Dr Phillips apportera son expertise au Conseil, alors que la Société continue de faire progresser sa stratégie de développement mondial avec un deuxième essai clinique d'enregistrement prévu dans les cancers de la tête et du cou (l'essai NANORAY-312) et un essai en association aux immunothérapies.







« Je suis vraiment honoré et enthousiasmé par ma nomination en tant que Président du Conseil de Surveillance de Nanobiotix », a déclaré le Dr Phillips. « J'ai hâte de travailler avec le Conseil et l'ensemble de l'organisation pour tenir la promesse du développement d'une technologie de rupture qui, potentiellement, transformera la prise en charge du cancer. Vaincre le cancer et d'autres maladies majeures est une nécessité absolue pour les patients, leurs familles et les acteurs de santé, et je crois que nous avons la possibilité d'élargir les possibilités de traitement pour leur bénéfice. »