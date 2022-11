NANOBIOTIX ANNONCE LA DÉTERMINATION DE LA DOSE RECOMMANDÉE POUR LA PHASE 2 DE NBTXR3 DANS LE TRAITEMENT DU CANCER DU PANCRÉAS

• Les données recueillies sur l’intégralité de la partie escalade de dose de l’étude 2019-1001 – étude de Phase 1 portant sur l’évaluation de NBTXR3 chez des patients atteints d’adénocarcinome du pancréas localement avancé – montrent que l’utilisation de NBTXR3 activé par radiothérapie est possible et qu’il est bien toléré.

• La dose recommandée pour la Phase 2 de NBTXR3 activé par radiothérapie dans les cancers du pancréas est établie à 42 % du volume de la tumeur ; la partie expansion de dose est en cours aux États-Unis.

• La Société espère pouvoir communiquer les données concernant la sécurité et les premiers signes potentiels d’efficacité de la partie escalade de l’étude lors d’un congrès médical en 2023.