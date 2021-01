Nanobiotix annonce de premiers résultats positifs dans une étude évaluant BBTXR3 dans le cancer du rectum

o L'étude de la phase Ib/II de recherche de dose, évaluant NBTXR3 (PEP503) activé par radiothérapie, chez les patients atteints d'un cancer du rectum, associé à une chimiothérapie, montre que l'injection intratumorale du produit a été réalisable et que le produit a été bien toléré à tous les niveaux de dose.

o Un cas de toxicité limitant la dose associée à la procédure d'injection (infection des voies urinaires) a été observée dans l'étude. Cependant, aucun effet indésirable ou effet indésirable grave n'a été associé au NBTXR3.

o Plus de 70 % des patients ont présenté une réponse tumorale objective après une chimio-radiation concomitante

o Environ 90 % des patients ont subi une excision mésorectale totale (chirurgie) et 17,6 % obtiennent une réponse pathologique complète

o 50 % des patients ayant subi une intervention chirurgicale présentaient une bonne régression tumorale (grade de régression tumorale 0 ou 1)