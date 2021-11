Nanobiotix annonce de nouvelles données précliniques montrant l'amorçage immunitaire et le potentiel de la combinaison de NBTXR3 avec des inhibiteurs de checkpoints

Les données seront présentées lors de la 36ème réunion annuelle de la Society for the Immunotherapy of Cancer (SITC)





• Les données montrent que NBTXR3 activé par radiothérapie augmente l'infiltration des cellules T CD8+ et module le répertoire des récepteurs des cellules T dans un modèle de souris, suggérant un amorçage immunitaire supérieur à la radiothérapie seule.

• Les données montrent que la combinaison de NBTXR3 activé par radiothérapie avec un anti-PD-1, un anti-LAG3 et un anti-TIGIT augmente sensiblement l’activité de la réponse immunitaire antitumorale.