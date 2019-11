Nanobiotix annonce de nouveaux résultats dans l'étude préclinique en immuno-oncologie au SITC 2019

o Les données présentées par le MD Anderson démontrent la supériorité de NBTXR3 activé par la radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 par rapport à la radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1 dans un modèle in vivo résistant aux anti-PD-1o Les données montrent la génération d'une réponse immunitaire adaptative - transformant les tumeurs froides en tumeurs chaudes - un meilleur contrôle local, un effet abscopal et une survie significativement accrueo Les données du modèle RadScopal montrent un contrôle local supérieur ainsi qu'une augmentation significative de l'effet abscopal et de la survie pour le traitement combinant NBTXR3 activé par la radiothérapie avec un anti-PD-1 et un anti-CTLA-4 par rapport aux autres combinaisons testées