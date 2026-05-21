Nanobiotix : annonce d'une offre globale

(Zonebourse.com) - Nanobiotix annonce le lancement, sous réserve des conditions de marché et autres, d'une offre globale d'environ 75 MEUR (représentant environ 87 MUSD), afin notamment de faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes.

Cette offre globale serait composée d'une offre au public d' American Depositary Shares (ADS) aux États-Unis, ainsi que d'une offre d'actions ordinaires et de BSA préfinancés (PFW) exclusivement destinée à des "investisseurs qualifiés" en Europe (y compris en France) et dans certains autres pays hors Amérique du Nord.

La société de biotechnologies précise que cette offre ferait l'objet d'un contrat de garantie et de placement, et que le nombre d'ADS et d'actions ordinaires émises dans ce cadre est susceptible d'être augmenté en cas de demande excédentaire.

Nanobiotix envisage d'utiliser le produit net à hauteur de moins de 10% pour soutenir le développement et l'avancement du JNJ-1900 (NBTXR3), entre 50% et 60% pour faire avancer le Nanoprimer et ses autres plateformes, et entre 30% et 40% pour financer ses besoins généraux.

Le montant final de l'offre globale, le prix en USD de l'offre ADS et le prix en EUR de l'offre internationale, ainsi que le nombre final d'ADS, d'actions ordinaires et de PFW émis, seront déterminés à l'issue d'un processus de construction accélérée d'un livre d'ordres.

La société annoncera les résultats de l'offre globale ainsi que le nombre et le prix de souscription des actions ordinaires, des ADS et des PFW à émettre dans le cadre de l'offre globale dès que possible après la fixation du prix.

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