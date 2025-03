Nanobiotix: amendement à l'accord de licence avec Janssen information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 09:57









(CercleFinance.com) - Nanobiotix annonce un amendement à son accord mondial de licence avec Janssen Pharmaceutica, une filiale Johnson & Johnson, qui lui permet de franchir une étape supplémentaire dans l'exécution rigoureuse de sa stratégie financière.



L'amendement supprime l'engagement de Nanobiotix de financer l'étude NANORAY-312 en contrepartie d'une renonciation à certains futurs potentiels paiements d'étapes, tout en maintenant la possibilité pour la société de percevoir des revenus via des potentiels paiements d'étapes importants.



Du fait de cet amendement, Johnson & Johnson prendra ainsi à sa charge les coûts de NANORAY-312 jusqu'à la fin de cet essai clinique et la valeur du contrat global de licence est réajustée d'environ 2,7 à environ 2,6 milliards de dollars.



L'amendement a permis à Nanobiotix de renforcer sa visibilité financière, étendant son horizon de trésorerie jusqu'à mi-2026. La société de biotechnologies s'attend également à une réduction significative de sa consommation de trésorerie.





